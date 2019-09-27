رئيس #الحكومة_السودانية يبحث مع مسؤولة أمريكية مكافحة تمويل #الإرهاب

صحيفة الخليج الالكترونية

التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، في نيويورك بوكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وكالة أنباء السودان “سونا”، إن “الطرفين ناقشا سبل التعاون والتنسيق بين مكتب وكيلة وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية والأجهزة المناظرة له في الحكومة السودانية”.

وأكد الاجتماع على دعم الولايات المتحدة للسودان في مجال الإصلاح الهيكلي لقطاع المصارف والبنوك، إلى جانب برامج رفع القدرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.

وأضافت الوكالة، أن الجانب الأمريكي تعهد بالعمل الجاد والعاجل مع المؤسسات المعنية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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لكن المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن سيث انجر، نفى لموقع “سودان تربيون”، تقديم المسؤولة الأمريكية أي وعود في هذا الخصوص، وذكر أن الاجتماع ناقش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف “تتطلع وزارة الخزانة إلى العمل مع السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ستعمل أيضاً مع السودان على المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد”.

وشدد أن ماندلكر لم تقدم أي “وعد” يتعلق بإزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأشار المتحدث إلى أن هذا القرار هو من سلطة وزارة الخارجية الأمريكية.

وتضع الولايات المتحدة السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1993، ورغم أن الإدارة الأمريكية الحالية قررت خلال أكتوبر(تشرين الأول) 2017 إنهاء عقوبات اقتصادية قاسية على هذا البلد، إلا أنها لازالت تصر على إبقائه في اللائحة السوداء.