قطر تدرس تخصيص أماكن محددة يتاح فيها الكحول لمشجعي #المونديال

صحيفة الخليج الالكترونية

قال مسؤول في اللجنة المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022، إن الدوحة تدرس خيار اعتماد “أماكن مخصصة” خلال البطولة المتوقع قدوم نحو مليون مشجع من الخارج لمتابعتها.

وأجاب الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر ناصر الخاطر خلال جولة للصحافيين في إستاد الجنوب بمدينة الوكرة، ردا على سؤال عن السماح باستهلاك الكحول خلال النهائيات، إن “قطر بلد محافظ، بلد متواضع. الكحول ليست جزءا من ثقافتنا، لكن الضيافة هي كذلك”.

وتابع: “الكحول بطبيعة الحال متوافرة هنا، لكنها ليست متوافرة بالسهولة ذاتها كما في أماكن أخرى في كأس العالم، نريد أن نتأكد أنها ستكون متوافرة للمشجعين الآتين من الخارج والراغبين بتناول المشروب”.

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وأضاف: “نحاول التوصل إلى تجهيز أماكن مخصصة تتوافر فيها الكحول، خارج إطار الأماكن المعتادة”.

وردا على سؤال عن احتمال تسبب مشجعين ثملين باضطرابات وسبل التعامل معها، قال أن السلطات تتحضر لاحتمال إثارة المشجعين المشاغبين المعروفين بـ”هوليغنز” مشاكل على هامش البطولة، على رغم إقراره بأن هذه الظاهرة شهدت تراجعا كبيرا في الأعوام الماضية. وتابع أن الشغب في نهائيات كأس العالم تراجع بشكل جذري، ففي مونديال 2018 في روسيا، لم تحصل أي مشكلة على الإطلاق، وفي البرازيل في العام 2014 لم تكن ثمة مشكلة شغب بالشكل المتعارف عليه. وتجيز قطر لغير المقيمين تعاطي الكحول في بعض الحانات والمطاعم التابعة لعدد من الفنادق، وتباع بأسعار مرتفعة نسبيا مقارنة بدول أخرى، حيث فرضت اعتبارا من الأول من يناير 2019 زيادة ضريبية قدرها مئة بالمئة على الكحول.