شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق موقع جهاز الأمن الوطنى العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض موقع جهاز الأمن الوطنى العراقى للاختراق، وظهرت عليه رسالة موقعة باسم جهة تطلق على نفسها اسم "ماكس برو".

وتحدث مخترقو الموقع فى رسالتهم حسبما نقلت "سكاى نيوز"، عن "فساد سبرانى" يحدث باسم جهاز الأمن الوطنى، بالضبط على يد موظفين هم كالتالى حسب الرسالة "مصطفى، فراس وليد، أسامة حبيب، حسين اللامى".

ووصف المخترقون الموظفين الأربعة بالقول إنها "أسماء كانت لمدة سنتين تحت ناظرنا غرتهم مناصبهم فحسبوا أنفسهم منيعين، لا يقهرون على حساب ذوى الخبرة الفقراء من باقى العراقيين".

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وكشفت رسالة المخترقين أن الأمر لا يعنى فقط الأسماء المذكورة بل يشمل "فريق الأمن السبرانى، وفريق مستشارية الأمن الوطنى ممن "يستغلون مناصبهم لتمويل مكاتبهم الموجودة فى بغداد لتغذية شخصيات زائفة بموارد حكومية على حساب الدولة وسمعتها".

واتهمت الرسالة المذكورين بإدارة مكتب يشترى الثغرات عن طريق سماسرة، وينسبها لنفسه للنصب على الحكومة العراقية، كما اتهمتهم بـ"ابتزاز شخصيات عراقية كبيرة وبينها شخصيات من الوسط الفنى والوسط الجماهيرى للترويج لأنفسهم بموارد الدولة".

وهدد المخترقون بأنهم سيضعون رسالتهم على موقع جهاز الأمن لـ72 ساعة، و"فى حال لم يتم تكوين لجنة تحقيقية من رئاسة الوزراء بحق العصابة"، كما وصفوهم، "فسيتخذون إجراءات بحق الشخصيات الإدارية المسؤولة عنهم فى حالة تغاضيهم".