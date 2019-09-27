الان تتابع 7 مزايا لنظام Android 10 الجديد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
كشفت “جوجل” مؤخرا عن نسخة جديدة من أنظمة “أندرويد”، تحت اسم Android 10، والتي تأتي بميزات جديدة، خاصة لأصحاب الهواتف الذكية ذات المواصفات المتوسطة.
وقالت “جوجل” إن Android 10 Go الجديد يمكّن الهواتف ذات الفئة المتوسطة والضعيفة من العمل بشكل أسرع، ويعطي هذه الأجهزة قدرا أكبر من الأمان وخصوصية البيانات، وهو مناسب جدا لأصحاب الهواتف المزودة بذاكرة وصول عشوائي لا يتعدى حجمها الـ 2 جيجابايت، وفيها ذاكرة تخزين داخلية لا تزيد عن 32 جيجابايت.
وتبعا للخبراء فإن نظام التشغيل الجديد يضيف ميزات أمان إضافية إلى الهواتف عبر برمجيات Adiantum التي أدخلت عليه، كما يزيد من سرعة استجابة التطبيقات والبرامج في الهواتف بمقدار 10% مقارنة بنسخ Android Go السابقة.
ويوفر هذا النظام لمستخدمي الهواتف إمكانية التنقل بين التطبيقات بشكل أسرع، بطريقة تشبه تلك التي يتبعها مستخدمو هواتف iOS، ويساهم في تنشيط عمل المعالجات وترشيد استهلاك الطاقة في الهواتف بمقادر 15% تقريبا.
أما تطبيق YouTube Go الذي يتضمنه هذا النظام فقد طوّر خصيصا لمساعدة المستخدمين على مشاهدة الفيديوهات بشكل سلس ومريح في البلدان التي تعاني من بطئ في سرعة الإنترنت.
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