متحدث: الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع في مصر عن كثب

أمستردام - سبوتنيك. وقال المتحدث الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع في مصر عن كسب"، مضيفا "إنه حق أساسي وجوهري لجميع المواطنين في التجمع والتعبير عن أنفسهم بحرية وسلام".

© AP Photo / Khalil Hamra

وأعرب المتحدث عن ثقته في "أن الذين تظاهروا بسلام سيتم إطلاق سراحهم على الفور، كما نذكر المتحدث بأهمية احترام حرية التعبير والإعلام والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مضيفا، نتوقع أن يسمح للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالتعبير عن أنفسهم باحترام كامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري وبموجب القانون الدولي، لذلك يجب إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعلى خلفية دعوات للتظاهر اليوم الجمعة أطلقها قبل أسبوع رجل أعمال هارب في أسبانيا، شهدت ميادين القاهرة والمحافظات تشديدات أمنية، ووجودا كثيفا لقوات الأمن في الأماكن الحيوية.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل، اليوم الجمعة، إلى بلاده عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وعلق الرئيس السيسي، لأول مرة، على دعوات التظاهر في مصر، قائلا: "يا مصريين خلوا بالكم، مش هيسيبوكم، مش هيسيبوكم تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة".

وأضاف: "هي حرب بيننا وبينهم. مجموعة صغيرة في مقابل الشعب كله"، مؤكدا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تزييف الواقع، ولا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق".

وتابع الرئيس: "مصر بلد قوي بالمصريين"، مشيرا إلى أن هناك صورة يتم تزييفها للحقائق، وأن الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين.