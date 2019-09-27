الدفاع العراقية ترد على تهديدات السفير الإيراني بضرب القوات الأمريكية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، في تصريحات لـ"RT"، إنه يرفض أن تصبح بلاده ساحة للصراع بين أي متصارعيّن، مضيفا أن "العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أمريكا، ومؤكدا أن الأراضي العراقية خط أحمر".

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وأوضح الخفاجي: "العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأمريكية على أراضيه".

وكان السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، هدد بقصف القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، حال تعرضت إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.

وقال مسجدي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية عراقية، أمس الخميس: "سنقصف الأمريكان في العراق أو في أي مكان آخر إذا استهدفت إيران".

وأضاف مسجدي، أن "الأمريكان يقولون دائما إن الخيار العسكري موجود على الطاولة، وبالمقابل لم نتحدث يوما عن أي حل عسكري، وموقفنا هو موقف دفاعي، ولكننا سنرد على أي أحد إذا اعتدى علينا، وخيارات الدفاع عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق".