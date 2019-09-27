شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس: الوقفة الاحتجاجية لضمان استقلال القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لطفى العربى عضو الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إن المحامين ينفذون اليوم الجمعة 27 سبتمبر، وقفة احتجاجية بكافة محاكم الجمهورية للدفاع عن حق لسان الدفاع وللمطالبة باعتبار الدفاع ضمانة أساسية لاستقلال القضاء.

وأضاف عضو الهيئة، فى تصريحات لموقع "آخر خبر أونلاين"، أن الوقفات الاحتجاجية اليوم للتنديد بما حصل يوم الخميس الماضى بالمحكمة الابتدائية من استنجاد بقوات الأمن رغم تواجد الهياكل وعميد المحامين مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى.

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وتابع: الوقفة الاحتجاجية تأتى آيضا على عملية التضييق على هيئة الدفاع فى قضية الشهيدين، وللوقوف إلى جانب الدفاع الضمانة الأساسية للمحاكمة العادلة والذى لا يتم إلا فى إطار قضاء مستقل يعطى قيمة لحق الدفاع.