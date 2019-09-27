شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات التأشيرة السياحية السعودية الجديدة × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المملكة العربية السعودية بدءاً من اليوم الجمعة، العمل بتأشيرة السياحة الجديدة التى تسمح بدخول مواطني بلدان أوروبية وأسيوية إلى المملكة، وذلك بالتزامن مع احتفال المملكة باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف الجمعة 27 سبتمبر.

ويرصد الخليج 365 أبرز 5 معلومات عن التأشيرة السعودية الجديدة:

- تسمح التأشيرة بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة إلى المملكة.

- تسمح التأشيرة السياحية لمواطني 38 دولة أوروبية أبرزها ألمانيا - فرنسا – إيطاليا - هولندا – البرتغال – النرويج، بالإضافة لسبع دول آسيوية وهي، الصين - كوريا الجنوبية - اليابان – ماليزيا - سلطنة بروناى - سنغافورة بالإضافة إلى كازاخستان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، وأستراليا ونيوزلندا.

- ستمكن التأشيرة السياحية مواطني الدول الـ 49 من الحصول على تأشيرة دخول المملكة عبر ثلاث طرق عند الوصول أبرزها الوصول إلى مطارات المملكة الدولية، أو المنافذ البرية والبحرية الدولية، وتم تجهيز المتطلبات التقنية التي تمكن مواطني هذه الدول من الحصول على التأشيرة في دقائق معدودة.

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- تبلغ تكلفة التأشيرة مبلغ 300 ريال، يضاف إلى مبلغ 140 ريالاً للتأمين الصحي، لتكون القيمة الإجمالية 440 ريالاً لكل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة.

- مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، ومدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.

- التأشيرة السياحية لا تمكن الحاصلين عليها من أداء الحج أو العمرة في موسم الحج، كما أنه يمنع للسياح غير المسلمين دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة.

- تلزم التأشيرة النساء الظهور بمظهر محتشم، وتتضمن ضرورة التزام السائح بلائحة الذوق العام المتبعة في أراضي المملكة.

- التأشيرة السياحية لا تمكن السائح الذي يقل عمره من 18 عاماً من دخول المملكة بمفرده، كما يمنع استخدام التأشيرة السياحية في العلاج الطبي.