شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية: الهجوم على أرامكو اعتداء صارخ وقادرين على حماية أراضينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السعودى إبراهيم العساف، أن بلاده تحمل إيران مسئولية الهجمات على منشآت أرامكو.

وأضاف في كلمة له الجمعة، ألقاها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الهجمات تعد انتهاكا صارخا للقوانين، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين، لافتا إلى أن النظام الإيرانى تولى منذ 40 عاما أعمالا إرهابية فى السعودية ودول أخرى.

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وأشار إلى أن النظام الإيرانى يهدد استقرار المنطقة بأكملها، وهو خطر على سوق إمداد الطاقة العالمي ومستقبلها، مشيرا إلى أنه يدعم الميليشيات والإرهاب فى المنطقة، ويستغل المردود المالى من الاتفاق النووى لتمويل الإرهاب، موضحا أن الميليشيات فى اليمن أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا على السعودية بدعم إيرانى.

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية كانت أفادت الخميس، بأنها تعتزم إرسال 4 أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية.