شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات المشارك فى الاجتماع الوزارى حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، وفد الدولة المشارك فى الاجتماع الوزارى حول ليبيا الذى دعت كل من فرنسا وإيطاليا إلى عقده على هامش الدورة الـ 74 للجمعية العامة الأمم المتحدة فى نيويورك.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إلى أن الاجتماع تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية وسبل تمهيد الأجواء لاستئناف الحوار والمسار السياسى بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ورافق الشيخ عبدالله فى الاجتماع الوزارى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية ولانا زكى نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التقى فى نيويورك، عددا من وزراء الخارجية على هامش الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/، اليوم الجمعة، أن الشيخ عبدالله بن زايد التقى تيودورو لوكسين جونيور وزير خارجية الفلبين، نيستور بوبوليزيو وزير خارجية بيرو، أليخاندرو فيرير وزير خارجية بنما، أنطونيو ريفاس وزير خارجية الباراجواي، كانغ -كيونغ-وا وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، وانغ يى وزير خارجية الصين، نتمبو ناندى نداتواش وزيرة الشؤون الخارجية فى جمهورية ناميبيا، وجوزى كاندوكووا باشيكو وزير خارجية موزمبيق.

وتضمنت مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك فى المجالات المختلفة.. كما جرى أيضا تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع فى المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووقع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد ووزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين جونيور، على مذكرة تفاهم بين حكومة البلدين بشأن التعاون فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر.