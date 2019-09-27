وزير الدفاع العراقى: بلادنا "خط أحمر" ولن تصبح ساحة للصراع بين أمريكا وإيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع العراقى اللواء تحسين الخفاجى، اليوم الجمعة، رفضه أن تصبح بلاده ساحة للصراع بين أى متصارعين.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن الخفاجى قوله -ردا على تصريحات السفير الإيرانى لدى بغداد والتى قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأمريكية فى العراق حال تعرضت للاعتداء- إن "العراق يرفض التهديدات التى تطلقها إيران أو أمريكا، وأكدنا أن الأراضى العراقية خط أحمر".
وشدد على أن "العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأمريكية على أراضيه".
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