شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد معلقا على المثلية الجنسية: هل يقبل أحدنا أن يأتى رجل يخطب ابنه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد قيس سعيد، المرشح الفائز فى الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية التونسية، رفضه للمثلية الجنسية، التى يطالب بها البعض، متسائلًا: "هل يقبل أحدنا أن يأتي رجل يخطب ابنه؟ هل هناك من يريدنا أن نصل لهذا في تونس؟.

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وأضاف قيس سعيد فى حوار للتليفزيون التونسى "الوطنية الأولى"، أجراه مساء أمس الخميس : "لن أتراجع عن الحقوق والحريات، فكل المواطنين أحرار في فضائهم الخاص ولكنهم مطالبون بالالتزام بمجموعة من القيم في الفضاء العام".

وتابع قيس: "عندما تسعى للمحافظة على القيم وعلى التوازن في المجتمع ستجد من يصفك بأنك رجعي، ولكن هل القضية في تونس اليوم هي المثلية الجنسية؟ أليس هذا زيغا عن القضايا الرئيسية".