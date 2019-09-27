شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحوثيون عرقلوا تنفيذ الحل السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملت حكومة اليمن، على لسان وزير خارجيتها محمد الحضرمى، الحوثيين مسئولية تعطل تنفيذ اتفاق ستكهولم، بسبب استمرار تعنتهم ما مثل العائق الرئيسى أمام عملية التسوية السياسية.

جاء هذا خلال لقاء المسؤول اليمني، وزيرة خارجية السويد آن ليندي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

وأكد الحضرمى، أن الحكومة اليمنية الشرعية حريصة كل الحرص على السلام، وستظل تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للتوصل إلى سلام دائم مبنى على المرجعيات الثلاث، مشددًا فى السياق على أهمية تنفيذ اتفاق الحديدة قبل المضى قدمًا فى أى مشاورات سياسية.