استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة وترفض الانتخابات

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

أظهر استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي أن غالبية من المواطنين يؤيدون حكومة وحدة وطنية وترفض الانتخابات مجددا.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الجمعة، إن 29% من الإسرائيليين يريدون حكومة وحدة بالتناوب تضم "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" الوسطي برئاسة بيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة أفيغدور ليبرمان.

كما قال الاستطلاع إن 25% يؤيدون حكومة وحدة وطنية موسعة تضم الأحزاب الكبيرة والصغيرة من اليمين والوسط.

وبالمقابل يؤيد 23% حكومة يمينية حتى لو كانت ضيقة، وفقط 9% قالوا إنهم يريدون حكومة وسط تضم أحزابا دينية، فيما لم يملك 14% إجابة محددة.

وقالت نسبة أكبر من المواطنين إنها تريد أن ترى نتنياهو الأول في حكومة تناوب مع غانتس.

وما نسبته 44% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن نتنياهو يجب أن يكون الأول في حكومة تناوب، و40% قالوا إن غانتس يجب أن يكون الأول، ولم يملك16% رأيا محددا.

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وعارض 60% إجراء انتخابات جديدة فيما أيد 26% التوجه مجددا الى انتخابات ولم تملك النسبة المتبقية رأيا محددا.

وأشارت الصحيفة أن معهد "مأغار موحوت" المستقل أجرى الاستطلاع على عينة من 502 إسرائيليا وكانت نسبة الخطأ 4.4%

وكلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الأربعاء، رئيس الوزراء وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

لكن في ظل عدم قدرة نتنياهو أومنافسه بيني غانتس على الحصول على حكومة تنال تأييد 61 عضوا في الكنيست فإن أوساط واسعة تدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي غياب حكومة برئاسة نتنياهو أو غانتس أو حكومة وحدة بينهما فإن إسرائيل ستتوجه الى الانتخابات مجددا.

وجرت انتخابات في إبريل/نيسان الماضي وانتخابات ثانية في سبتمبر/أيلول الجاري دون أفق حتى الآن بإمكانية تشكيل حكومة قريبا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.