السفير الإيراني ببغداد يهدد باستهداف القوات الأمريكية في العراق

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

هدد دبلوماسي إيراني باستهداف القوات الأمريكية في العراق، الجمعة، في حال تعرض بلاده لأي اعتداء من قبل واشنطن.

وقال السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة دجلة المحلية، "الجمهورية الإسلامية لا تريد الحرب مع الأمريكان أو أي أحد آخر"، مبيناً أن "الحرب ليست لصالح الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف، أن "الأمريكان يقولون دائماً إن الخيار العسكري موجود على الطاولة، وبالمقابل لم نتحدث يوماً عن أي حل عسكري، وموقفنا هو موقف دفاعي، ولكننا سنرد على أي أحد إذا اعتدى علينا، وخيارات الدفاع عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق".

وأكد السفير الإيراني لدى العراق وهو مستشار سابق لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، أن "إيران وفي حال تعرضها لاعتداء عسكري من الولايات المتحدة، سترد بقوة وستقصف التواجد الأميركي في العراق أو أي مكان آخر".

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واتهم مسجدي الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون المنطقة والعراق، قائلاً إن إيران لا تتدخل في الشؤون العراقية الداخلية.

واعتبر السفير الإيراني، خروج القوات الأمريكية من العراق أو أي نقطة بالمنطقة "أمر ضروري".

وأشار مسجدي إلى أن وجود القوات الأمريكية يتسبب بالتصعيد وعدم الاستقرار بالمنطقة.ويتصاعد التوتر بين إيران ومجموعات حليفة لها في دول عربية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفية ملفات، أبرزها: حرية الملاحة البحرية في ممرات المنطقة، وخاصة مضيق هرمز، وأمن منشآت النفط، والبرنامج النووي الإيراني.



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