السعودية: الأجنبيات غير ملزمات بارتداء العباءة

واشنطن/ الخليج 365
أعلن أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث في السعودية، الجمعة، تخلي بلاده عن نظامها الصارم في ملابس النساء، لكن فيما يتعلق بالأجنبيات فقط.
وقال الخطيب، لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إنّ النساء الأجنبيات زائرات كن أو مقيمات "غير ملزمات بارتداء العباءة".
غيّر أنه شدد على أن الأجنبيات سيستوجب عليهن فقط "ارتداء الملابس المحتشمة"، دون تحديد.
جاءت تصريحات "الخطيب" بالتزامن مع إعلانه أن المملكة ستُصدر تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها، و ستُقدم عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة.
وتابع: "نحن نشجع القطاع الخاص وقدوم المستثمر لاستكشاف مقدار الفرص الهائلة في السعودية".
وفي السياق، أشار "الخطيب" أنّ الحكومة السعودية تستهدف جذب 64 مليون زائر بحلول العام 2022 و 100 مليون سنوياً بحلول العام 2030.
وعلى النقيض عندما سئل "الخطيب" عما إذا كان سيتم السماح للمرأة السعودية بالتنقل دون عباءة، قال: "حتى الآن نحن لا نناقش هذا لأنه لم يكن مشكلة أبدا، إنه جزء من ثقافتنا".
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