جيفري: لدينا اتفاق عسكري مع أنقرة لإقامة المنطقة الآمنة

نيويورك/بتول يوروك/الخليج 365

أكد مبعوث الولايات المتحدة الإمريكية إلى سوريا جيمس جيفري أنّ لبلاده اتفاق عسكري ذو جوانب سياسية، مع تركيا من أجل إقامة منطقة آمنة في سوريا.

وقال جيفري في المؤتمر الصحفي الذي عقده في نيويورك: " نعمل بقدر الإمكان على تطبيق الاتفاق العسكري بصدق وبشكل سريع".

ولفت إلى أنّهم مستعدون للحديث في عدة قضايا مع تركيا وعلى رأسها عودة اللاجئين. وأكد أنهم يستمعون للقلق التركي، ذاكرا " لقد أوضحنا أنّ أي عملية عسكرية تركية أحادية، لن تحسن الوضع الأمني لأي طرف".

وشدد على ضرورة تكثيف الضغط على النظام السوري، قائلاً : "النظام السوري مازال يهدف للحسم العسكري، إلا أنّ بحثه عن أبواب للحل السياسي وقبوله بلجنة صياغة الدستور يأتي بسبب كونه تحت الضغط".

وذكر جيفري: كما يعلم الكثير منكم دخلنا سوريا عام 2014 من أجل دعم قوات ي ب ك/ب ي د التي لها ارتباط بـ بي كا كا، لمقاتلة داعش، وكان لها تأثير كبير بعد انضمام المقاتلين العرب، الذين انضموا لقوات سوريا الديمقراطية."

وحول المنطقة الآمنة في سوريا قال جيفري: " نعمل على تفاصيل ولكن اتفقنا على العديد من القضايا العسكرية. لا أستطيع الحديث عن عمق المنطقة الآمنة لأننا بحثنا فقط (مع تركيا) ثلث المنطقة شمال شرق سوريا، ثمة عمق متفاوت ترتبط بتراجع ي ب ك، وسحب الأسلحة الثقيلة، والدوريات المشتركة والطلعات الجوية الإمريكية التركية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض في كلمته، أمام قادة العالم في الجمعية العامّة للأمم المتحدة، الثلاثاء، في نيويورك رؤية تركيا للمنطقة الآمنة، والتي تمتد 480 كيلومتر على طول الحدود السورية التركية.

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وبإمكان المنطقة الآمنة في سوريا التي اقترحتها تركيا على مسافة طولها 480 كيلومتر شرقي الفرات استيعاب نحو 3 ملايين سوري

و تضم هذه المساحة على عمق 30 كيلومتر من شمالي وشمالي شرقي سوريا، مدن جرابلس و منبج و عين العرب و عين العرب ( كوباني)، و تل أبيض و سلوك و رأس العين و الدرباسية و عامودا و القامشلي و المالكية.وبين أردوغان في كلمته أن بلاده تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة حيال إقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا.

وأضاف "في المرحلة الأولى، ننوي إقامة ممر سلام بعمق 30 كم وعلى طول 480 كم، وتوطين مليوني سوري في هذه المنطقة بدعم من المجتمع الدولي".

وقال إنه بالإمكان رفع عدد السوريين الذين سيعودون من تركيا ودول أوروبية إلى 3 ملايين في المنطقة الآمنة، في حال تمت توسعتها لتصل إلى خط محافظتي دير الزور والرقة السوريتين".

وأوضح أردوغان أن بلاده تخطط لعقد مؤتمر دولي يشارك فيه لبنان والعراق والأردن، حول أزمة اللاجئين.

وتحتل "ي ب ك" ثلت مساحة سوريا و تتمركز على ثلاثة أرباع الحدود السورية التركية.

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