دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس أنّه سينهي العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل في حال أقدم رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو على ضم جزء من الضفة الغربية.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي جاك شيراك..مسيرة حياة جاك شيراك Euronews Arabia

بارنييه: بروكسل ما زالت تنتظر مقترحاتٍ من لندن بشأن "بريكست" بروكسل Euronews Arabia

كيف تكون شكل المكالمات السرية للرؤساء الأمريكيين مع زعماء الدول الآخرين؟ أوكرانيا Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO عباس: في حال ضمّ إسرائيل لأراضٍ فلسطينية فكل الاتفاقيات الموقعة معها ملغاة Euronews Arabia مشاركة Advertisements مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وفي أيلول/سبتمبر الحالي، استبق نتانياهو الانتخابات التشريعية في إسرائيل بالتعهد بضم غور الأردن وشمال البحر الميت، في مساحة توازي ثلث الضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس إنّه "في حال أقدمت أي حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإنّ جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية".

وتابع أنّه "من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، و سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب".

وخلال كلمته انتهز عباس الفرصة ليشدد على رفضه "ما يسمى بصفقة القرن أو أي حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأميركية".

وكان الرئيس الفلسطيني حذّر من خطوات مماثلة في تموز/يوليو، من دون اتخاذ إجراءات.

الاتفاقيات مع إسرائيل

في بداية التسعينيات، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات عدداً من الاتفاقات برعاية أميركية.

وكانت الاتفاقات معدّة لفترة انتقالية من خمس سنوات، غير أنّ اتفاقاً على المدى الطويل بات بعيد المنال، بعدما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في بداية العقد الماضي.

انتخابات فلسطينية قادمة

كما جدد عباس خلا كلمته التعهد بإجراء انتخابات فلسطينية، بعد نحو 13 عاماً على انتخابات 2006. وقال إنّه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، مضيفاً أنّه "سيحمّل أي جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة".

وسبق للرئيس الفلسطيني أن وعد في كانون الأول/ديسمبر 2018 بإجراء هذه الانتخابات في غضون ستة أشهر.

إقرأ أيضاً على يورونيوز:

ما الذي يعنيه ضم إسرائيل لغور الأردن؟

نتنياهو وغزلٌ انتخابي جديد.. اجتماعٌ حكومي في غور الأردن واعترافٌ بمستوطنة عشوائية

المستشارة الألمانية ترفض إعلان نتنياهو ضمّ الأغوار والعاهل الأردني يحذّر