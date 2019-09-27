شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.."إدارية" تونس تنظر 5 طعون بنتائج الدور الأول من انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تم تحديد جلسة مرافعة غدا السبت بالمحكمة الإدارية للنظر فى خمسة طعون مقدمة بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات التونسية، على أن يصدر الحكم النهائى بخصوص هذه الطعون الإثنين المقبل.

وقد تلقى المكتب الخاص بالطعون الإنتخابية بمقر المحكمة الإدارية بتونس، مع انتهاء الآجال القانونية للطعون الاستئنافية 5 ملفات طعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة في الجولة الأولى، بخصوص نتائج الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفقا لإذاعة تونس الرسمية.

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تم تقديم الخمس ملفات باسم المترشحين حاتم بولبيار والناجي جلول ويوسف الشاهد وسليم الرياحي وسيف الدين مخلوف، ويعتبر الطور الإستئنافي هو الطور القضائي النهائي بخصوص نزاع نتائج الدور الأول للإنتخابات الرئاسية لسنة 2019

وقد أكد رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري أن باب تلقي الطعون أغلق بـ5 طعون جديدة في أحكامها الصادرة في خصوص الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، موضحا أنها تتعلق بالإشهار السياسي وعدم التكافؤ في الفرص والتأثير في أصوات الناخبين.