شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نائب رئيس جنوب السودان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق غاي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك فى المجالات كافة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
وتبادل الجانبان - خلال اللقاء الذى حضره وزيرة خارجية جنوب السودان أوت دينق أشويل - وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع فى المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية /وام/ اليوم الجمعة.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد حرص الإمارات على تعزيز فرص التعاون وتنمية علاقات الصداقة مع جنوب السودان فى مختلف المجالات.
من جانبه، أكد تعبان دينق غاى حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطويرها مع الإمارات، مشيدا بمكانة الإمارات الرائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التى قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية فى مختلف المجالات.
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