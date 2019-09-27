الان تتابع باحثون: الحّر يزيد حالات الإصابة بالنوبات القلبية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:
قال باحثون من ألمانيا إن التغير المناخي سيمثل تحديا للنظام الصحي في المستقبل. وأوضح أندرياس تسايهر، رئيس الجمعية الألمانية للقلب، أن التغيرات المناخية ستكون “بكل تأكيد” أحد أكبر التحديات للنظام الصحي خلال السنوات الـ 20 إلى 50 عاما القادمة.
وأشار الخبير الألماني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن درجات الحرارة المرتفعة والقفزات الكبيرة في درجات الحرارة ترهق نظام القلب والدورة الدموية لدى الإنسان في وقت قصير، وتؤدي للإصابة بالنوبات
القلبية بشكل متزايد.
وقال تسايهر: “نرصد حدوثا متزايدا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية،وحالات طوارئ في المستشفى في الأيام شديدة الحر”.
وأشار تسايهر إلى أن كبار السن ومصابي السكر، بشكل خاص، هم الأكثر تضررا من ارتفاع درجات الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر باحثون: الحّر يزيد حالات الإصابة بالنوبات القلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.