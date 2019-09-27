بالفيديو... أول تعليق للرئيس السيسي على دعوات التظاهر في مصر

وعلق الرئيس السيسي، لأول مرة، على دعوات التظاهر في مصر، قائلا: "يا مصريين خلوا بالكم، مش هيسيبوكم، مش هيسيبوكم تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة".

وأضاف: "هي حرب بيننا وبينهم. مجموعة صغيرة في مقابل الشعب كله"، مؤكدا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تزييف الواقع، ولا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق".

وتابع الرئيس: "مصر بلد قوي بالمصريين"، مشيرا إلى أن هناك صورة يتم تزييفها للحقائق، وأن الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين.