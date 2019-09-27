شاب مصري يضحي بحياته لإنقاذ طفلين من موت محقق

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة ضحى شاب مصري يبلغ من العمر 32 عاما بحياته لإنقاذ طفلين من موت محقق أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية في مدينة العياط بمحافظة الجيزة. وقالت صحيفة الأهرام إن رجال الأمن هرعوا على الفور إلى مكان الحادث، بعد نقل أشلاء الضحية إلى المستشفى، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة. وذكرت الصحيفة، أن مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من مستشفى العياط المركزي باستقبالها أشلاء جثة شخص دهسه قطار بالعياط، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى مكان الحادث. اقرأ أيضاً : مصري يشكو زوجته في المحكمة: مجنونة لا تعرف الرحمة وتبين من التحريات، أن الشاب يدعى أحمد فراج، 32 سنة، يقيم بقرية كفر عمار، وأثناء مروره بجوار شريط السكك الحديدية شاهد طفلين خلال عودتهما من المدرسة يحاولان عبور الطريق وقت قدوم القطار، فانطلق وتمكن من إنقاذهما قبل أن يدهسهما، إلا أن القطار دهسه وحول جثته إلى أشلاء. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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