شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء العمل بالتأشيرة السياحية فى السعودية ودخول حر لمواطنى 49 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، العمل بالتأشيرة السياحية التى تسمح بدخول مواطنى 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة إلى المملكة العربية السعودية، ويتزامن إطلاق التأشيرة السياحية مع احتفال المملكة باليوم العالمى للسياحة الذى يصادف الـ 27 سبتمبر من كل عام، وفقا لصحيفة الرياض السعودية.

وتشمل التأشيرة السياحية حاملى جنسية سبع دول آسيوية هى: الصين - كوريا الجنوبية - اليابان – ماليزيا - سلطنة بروناى - سنغافورة وكازخستان ، بالإضافة إلى 38 دولة أوروبية منها ألمانيا - فرنسا – إيطاليا - هولندا – البرتغال – النرويج، وأيضا الولايات المتحدة وكندا، وأستراليا ونيوزلندا.

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وتمكن التأشيرة السياحية مواطنى الدول الـ 49 من الحصول على الموافقة على دخول المملكة عبر ثلاث طرق عند الوصول أبرزها الوصول إلى مطارات المملكة الدولية، أو المنافذ البرية والبحرية الدولية، وتم تجهيز المتطلبات التقنية التى تمكن مواطنى هذه الدول من الحصول على التأشيرة فى دقائق معدودة.

وتبلغ تكلفة التأشيرة 300 ريال، يضاف إلى مبلغ 140 ريالاً للتأمين الصحي، لتكون القيمة الإجمالية 440 ريالاً لكل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، ومدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة فى المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.

التأشيرة السياحية لا تمكن السائح الذى يقل عمره من 18 عاماً من دخول المملكة بمفرده، كما يمنع استخدام التأشيرة السياحية فى العلاج الطبى، و لا تمكن الحاصلين عليها من أداء الحج أو العمرة فى موسم الحج، كما أنه يمنع للسياح غير المسلمين دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتلزم التأشيرة النساء الظهور بمظهر محتشم.