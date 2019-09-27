شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يدعو لتغليب منطق الحوار والمصلحة العليا للشعب اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى إلى تغليب منطق الحوار والمصلحة العليا للشعب اليمني، مؤكدا استعداد تونس خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن خلال الفترة 2020-2021 لبذل كل ما فى وسعها من أجل دفع مسار التسوية فى هذا البلد الشقيق، بما ينهى معاناة شعبه ويحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجهيناوى مع نظيره اليمنى محمد عبد الله الحضرمي،على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية.

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ومثل اللقاء فرصة استعرض فيها الوزير اليمنى تطورات الأزمة اليمنية، ومستجدات الأوضاع على المستوى السياسى والأمنى والإنساني، مبرزا التزام الحكومة اليمنية الشرعية بمسار الوساطة الأممى واستعدادها للتعاطى بإيجابية مع مختلف المسائل العالقة.

وأعرب الوزير اليمنى فى هذا السياق على تطلع حكومة بلاده لتعزيز التشاور مع تونس للدفع نحو التوصل إلى حل سلمى للقضية اليمنية وذلك فى أفق انضمام تونس لعضوية مجلس الأمن للفترة 2020-2021.