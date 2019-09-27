شكرا لقرائتكم خبر عن وليد المعلم: أول جلسة للجنة الدستورية السورية ستعقد الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية السورى وليد المعلم أن أول جلسة للجنة الدستورية السورية ستعقد أواخر الشهر المقبل، معتبرا تشكيل هذه اللجنة "إنجازا هاما" لشعب بلاده.

وقال المعلم - خلال لقاء مع نظيره الروسى سيرجى لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الجمعة - "حسبما أبلغنى المبعوث الأممى الخاص جير بيدرسن، فإن أول جلسة مخطط لها فى 30 أكتوبر"، معتبرا ذلك إنجاز هام للشعب السوري، ولقد قطعنا على أنفسنا التعهد بالعمل بجدية.

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وفى ما يتعلق بالتطورات فى شمال شرقى سوريا، حذر المعلم من أن "المنطقة الآمنة" التى تقيمها تركيا والولايات المتحدة هناك، ستكون عاملا مزعزعا للاستقرار، وقال "إنها وصفة لتفشى الفوضى وعدم الاستقرار فى المنطقة".

من جانبه، أشار لافروف إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية يمثّل خطوة هامة فى العملية السياسية السورية، لاقت ترحيبا من كافة الجهات، مضيفا أن العمل فى هذا المسار "لا يزال فى بداياته".