تركيا تتعهد بمواصلة الدعم لأشقائها الفلسطينيين و"الأونروا"

نيويورك/ بتول يوروك/ الخليج 365
شدّد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على أن تركيا ستواصل تقديم الدعم لأشقائها الفلسطينيين الذين يمرون بظروف صعبة، والمساهمة في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو عبر موقع "تويتر"، حول مشاركته في اجتماع وزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، برئاسة النرويج، في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقال الوزير التركي إنه أكّد خلال الاجتماع على ضرورة تقديم المجتمع الدولي الدعم السياسي والمادي لـ"الأونروا".
وأشار إلى أن تركيا ستواصل تقديم الدعم لأشقائها الفلسطينيين الذين يمرون بظروف صعبة، والمساهمة في "الأونروا" التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تغريدة أخرى، تطرق الوزير التركي إلى مشاركته في الاجتماع الوزاري لأقل البلدان نموا في إطار الأمم المتحدة.
وقال في هذا الصدد إن تركيا من الدول الرائدة في المساعدات التنموية، وهي تعطي أولوية لدعم أقل البلدان نموا، وهو ما أكّد عليه خلال الاجتماع.
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