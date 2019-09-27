الدفاع التركية: تحييد 2 من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أسفرت عملية مشتركة للجيش والاستخبارات التركية عن تحييد 2 من إرهابيي منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الجمعة، عبر حسابها في موقع "تويتر".

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ سلاح الجو التركي غارة ضد "بي كا كا" في منطقة "غارا" شمالي العراق، في عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات الوطني.

وقالت إن الغارة الجوية أسفرت عن تحييد ارهابيين اثنين، وهما من عناصر ما يسمى "القوة الخاصة" ضمن "بي كا كا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.