«نستلة» تستنفر بعد معلومة خطيرة عن حبوب القهوة

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

أعلنت شركة نستلة للمنتجات الغذائية أنها عززت إجراءات الرقابة على حبوب القهوة التي تشتريها بعدما أظهرت

تقارير مؤخرا أن الحبوب المستوردة من بعض الدول كانت ملوثة بمبيد الأعشاب جليفوسات بمعدلات تقترب من الحد الأقصى الذي تسمح به الجهات الرقابية.

واطلعت وكالة بلومبرج للأنباء على مذكرة لشركة نستلة جاء فيها أنها أبلغت الموردين من اندونيسيا والبرازيل بالضوابط الجديدة الخاصة بعمليات التفتيش التي سوف تسري اعتبارا من مطلع تشرين أول/أكتوبر المقبل.

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وقالت الشركة إن هذه الإجراءات “سوف تطبق بشكل مؤقت” إلى أن تقوم الدول المنتجة بتصحيح قواعد استخدامها لمادة الجليفوسات.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام كثير من الدول بحظر أو محاولة منع مادة الجليفوسات التي تدخل في صناعة مبيد الأعشاب راوند أب.

وتواجه شركة باير إيه جي التي استحوذت على شركة مونسانتو المنتجة لمبيد راوند أب دعاوى قضائية بملايين الدولارات في ظل اتهامات بأن هذه المادة تسبب السرطان.