بغداد: لسنا مستعدين للانضمام لتحالف إيران في الخليج

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم - صورة أرشيفية

صرّح وزير الخارجية العراقي، محمد على الحكيم، للصحفيين، بأن بغداد ليست مستعدة بعد للانضمام إلى تحالف دول منطقة الخليج الذي تقترحه إيران.

وقال الحكيم، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ردًا على سؤال حول ما إذا كان العراق مستعدًا للانضمام إلى التحالف: «نحن ضد الانضمام إلى هذا التحالف في هذه المرحلة. نعتقد أننا بحاجة إلى وقت حتى يهدأ الوضع واستئناف المفاوضات بين الجانبين».

وقد دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال كلمة ألقاها، الأربعاء الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع دول منطقة الخليج للانضمام إلى مبادرة «تحالف الأمل من أجل السلام في مضيق هرمز» يقوم على «التفاهم المتبادل وعدم الاعتداء واحترام سيادة الدول».