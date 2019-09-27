واشنطن تحسم أمر السلاح الكيماوي بإدلب في سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مايك بومبيو

وقال بومبيو إن "نظام الأسد مسؤول عن فضائع مروعة بعضها يصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية... اليوم أعلن أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن نظام الأسد استخدم غاز الكلور كسلاح كيماوي في 19 مايو".

وأكد وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "سنقوم بكل ما في وسعنا لضمان عدم استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية".

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وفي سياق آخر، قال بومبيو إن إيران هي التهديد الحقيقي في المنطقة والعالم كله، مؤكدا استمرار الضغط الأميركي على النظام الإيراني في حال واصل سياساته الحالية.

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وحمل بومبيو إيران مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكو النفطية السعودية في 14 سبتمبر الجاري، قائلا: "ضغوطتنا مستمرة على إيران التي تمثل التهديد الحقيقي في المنطقة والعالم كله".

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وبشأن العقوبات على إيران، أكد بومبيو أن العقوبات الأميركية على إيران لن تتوقف في حال واصلت طهران سياساتها الحالية. وقال إن "إيران لا تتصرف كدولة طبيعة".

وفي السياق أكد الوزير الأميركي أن بلاده فرضت عقوبات على بعض الشركات الصينية تعاملت مع إيران.