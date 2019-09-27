شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى يؤكد مشاركة قوات سوريا الديمقراطية فى تمثيل اللجنة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المبعوث الأمريكى الخاص للشؤون السورية جيمس جيفرى، أن ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وإدارة مناطق شمال شرق سوريا سيشاركون فى أعمال اللجنة الدستورية السورية.

وقال جيفرى -فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"- إن "شمال شرق سوريا سيكون له تمثيل فى اللجنة الدستورية، فبين الـ50 شخصا الذين اختارتهم الأمم المتحدة، يوجد ممثلون عن مناطق الشمال الشرقي".

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وأضاف أن الولايات المتحدة ليس لديها أجندتها الخاصة فى هذه القضية، مضيفا أن مشاركة قوات سوريا الديمقراطية يجرى بحثها باستمرار، وأن الولايات المتحدة أوضحت لجميع الشركاء فى شمال شرق سوريا أنه ليس لديها أجندة سياسية، غير الحد الأدنى من الاستقرار.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أعلن الاثنين الماضى، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مضيفا أنها ستعقد أول اجتماعاتها فى جنيف خلال أسابيع قريبة.