شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار فى السعودية و غائم جزئيا فى الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم تقلبا، حيث تتهئ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من السعودية، وتوقعات الطقس فى الامارات، أن يكون غائما جزئيا بوجه عام و غائما أحيانا على المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان،عسير,كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك والاجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الإمارات

ذكر المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات - في بيان له حول حالة الطقس، أن اليوم، الجمعة، يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام و غائما أحيانا على المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية من الدولة مع فرصة لتكون السحب الركامية الممطرة من بعد الظهر فيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 22 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم الجمعة، سيكون رطباً وحار نسبياً خلال النهار، والرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.

وعن ارتفاع الموج، قالت من قدم إلى ثلاثة أقدام، أما درجة الحرارة العظمى ستكون 38 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 35%.

الكويت

تشهد الكويت اليوم طقس مشمس، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى فى مدينة الكويت 42 والصغرى 31.