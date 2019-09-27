دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تعمل على تطوير هاتف يدعم دقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية ظهر على التقنية بلا حدود.

تستمر شركة شاومي في تطوير تقنية وتصميم الهواتف الذكية، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن شاومي تعمل حالياً على تطوير هاتف يدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K عند 30 إطار في الثانية.

قدمت شركة شاومي مؤخراً هاتف Mi 9Pro مع نموذج لهاتف Mi Mix Alpha الذي يأتي بشاشة كاملة تشغل أكثر من 100% من إطار الهاتف، كما قدمت الشركة واجهة MIUI 11 التي تأتي بتغيير جذري في التصميم، مع مجموعة من التحسينات في الكاميرة، ولقد رصد مطوري XDA بعض التعليمات البرمجية التي تشير إلى أن شاومي لديها هاتف قيد التطوير يدعم الفيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.

وتكشف التعليمات البرمجية الجديدة في تطبيق الكاميرة في الإصدار التجريبي من واجهة MIUI 11 عن بعض المميزات الجديدة التي رصدت عبر أحد مطوري XDA، حيث تشير التعليمات البرمجية إلى تسجيل الفيديو UHD/8K عند 30 إطار في الثانية، أو 7680 في 4320، كما رصدت صورة أيضاً بعبارة “8K 30fps” مع شعار Mi.

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ولم تقدم شاومي هذه الميزة في أي من إصدارتها من الهواتف الذكية المميزة التي كشف عنها حتى الآن، حتى في هاتف Mi Mix Alpha الذي كشف عنه مؤخراً، لذا قد تكون هذه الميزة في هاتف جديد للشركة قيد التطوير الآن، حيث جاء هاتف Mi MIX Alpha بمستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل، كما دعم دقة 6K عند 30 إطار لكل ثانية في تسجيل الفيديو.

من جانب أخر أطلقت بعض الإصدارات بميزة تسجيل فيديو بدقة 8K بالفعل، ومنها هاتف Nubia Red Magic 3، وهاتف Asus ZenFone 6، وأيضاً هاتف ROG Phone 2، إلا أن هذه الإصدارات تدعم تسجيل فيديو 8K عند 24 إطار لكل ثانية فقط، لذا يبدو أن شاومي تبحث عن الريادة في ميزة جديدة في الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تعمل على تطوير هاتف يدعم دقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية ظهر على التقنية بلا حدود.