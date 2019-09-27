مصر تسترد من الولايات المتحدة تابوتا ذهبيا مهربا

دبي - بواسطة محمد فارس © RT التابوت الذهبيمصر تسترد من الولايات المتحدة تابوتا ذهبيا مهربا

تمكنت مصر من استرداد "التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ" والذي كان معروضا في متحف "المتروبوليتان" في نيويورك.

وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في حفل استلام التابوت بمكتب المدعي العام الأمريكي بولاية نيويورك، وقام بتوقيع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت ومرافقته إلى مصر.

وتم استرداد التابوت الأثري بعد مباحثات بين السلطات المعنية المصرية والأمريكية استمرت لأكثر من عام، وبفضل التنسيق بين القنصلية المصرية في نيويورك ومكتب المدعي العام الأمريكي هناك وبالتعاون مع وزارة الآثار المصرية ومكتب النائب العام المصري.

وخلص هذا التعاون إلى تأكيد عدم شرعية خروج القطعة الأثرية من مصر، والتحفظ على التابوت من الجانب الأمريكي لحين تسليمه للسلطات المصرية.

المصدر: RT