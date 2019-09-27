ارتدى باروكة.. شاب ينتحل صفة أنثى ويتحرش بالسيدات في صالون تجميل بالكويت

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press صالون تجميل

في واقعة غريبة شهدتها دولة الكويت، دخل شاب إلى صالون تجميل السيدات، ولكنه كان متشبها بالنساء إلى حد كبير، حتى خدع الجميع وتعامل معهن على أساس كونه واحدا منهن، إلا أنه أثار شكوك واحدة من العاملات في صالون التجميل.

بمجرد شك العاملة في الشاب أبلغت الشرطة، والتي أتت بدورها ووجدته بالفعل ذكرا متشبها بالنساء، ارتدى ملابسهن، ووضع باروكة، وبدأ في التعامل معهن على أساس كونه منهن، وانتحل صفة أنثى، بحسب صحيفة "25 فبراير".

وقالت تحقيقات الشرطة إن المتهم وجد داخل صالون التجميل بغية تسريح شعره، ولكنه جلس مع السيدات وتبادل معهن السلامات، بل ووصل به الأمر إلى التحرش بهن، وملامسة أجسادهن.

وألقت الشرطة القبض على الرجل وأحيل للمحاكمة بتهمتيْ التشبه بالنساء وهتك عرض نساء زبونات في الصالون بعد أن قام بتلمس أجزاء من أجسادهن، وقضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت بحبس مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ.