سحب العراق شكواه ضد الكويت يثير اللغط في بغداد

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كشفت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف اليوم الخميس، عن سحب العراق الشكوى التي قدمها لمجلس الأمن إثر "التجاوزات" الكويتية التي انتهكت سيادة العراق ومياهه الإقليمية.
وطالبت نصيف في بيان صحفي "الحكومة العراقة بمصارحة الشعب العراقي حول أسباب سحب الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بشأن تجاوز الكويت على سيادة العراق ومياهه الإقليمية ووضع اليد على قناة خور عبد الله العراقية".
وقالت إن "الرأي العام العراقي بدأ يشكك في حقيقة الأسباب التي أدت إلى سحبها ولاسيما أن الكويتيين لهم سوابق في (كسب ودّ) مسؤولين عراقيين سابقين".
وأضافت أن "قضية سحب الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بدأت تفوح رائحتها وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الغضب الشعبي يتصاعد إلى درجة الاتهام باستلام رشوة، فالحكومة لم تصارح الشعب حول أسباب سحبها للشكوى وتركت الباب مفتوحا على عدة تأويلات نتمنى أن تكون غير صحيحة".
وتابعت: "الكويت لها سوابق في تقديم الرشا لوزراء ومسؤولين عراقيين سابقين تم تجنيدهم لخدمة مصالحها، وقد تداولت وسائل الإعلام في ذلك الوقت أسماء المرتشين الفاسدين الذين باعوا ضمائرهم وباتت فضيحتهم معروفة للقاصي والداني، وبالتالي فإن الشارع العراقي بات يفسر سحب الشكوى بأن الكويت نجحت من جديد في كسب ودّ مسؤولين عراقيين".
وأثارت شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية ردود فعل غاضبة من نواب مجلس الأمة الذين عبروا عن استيائهم، مطالبين الحكومة بـ"ردود عملية"، حيث اتهم العراق برسالة لمجلس الأمن الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.
المصدر: RT
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انتقادات لرئيس أوكرانيا بعد نشر نص محادثته الهاتفية مع ترامب
أثار نشر مضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي والأوكراني ردود فعل حادة في أوكرانيا حيث وصف البعض ذلك ب"العار" على كييف بسبب انصياعها لواشنطن على حد قولهم. وكتب النائب المعارض الموالي للغرب فولوديمير أرييف الذي كان قريباً من الرئيس السابق بترو بوروشنكو ويتواجه مع السلطات الحالية، على صفحته على فيسبوك "ترامب وضع زيلينسكي في موقف سيء جداً". وأضاف أن الرئيس الأوكراني "وعد" فعلياً محادثه بإجراء تحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن عبر التدخل في نشاطات القضاء والمجازفة بتقويض الدعم المقدم لكييف "من قبل الحزبين" الديموقراطي والجمهوري. ورأى رواد آخرون للانترنت مثل ميكولا نياجيتسكي النائب الآخر الموالي لبوروشنكو أن الرئيس الأوكراني يستحق أن "تتم إقالته" خصوصاً بسبب ما أعلن عنه من عزم على التحكم بالمدعي العام. وكتبت الصحافية المخضرمة ناستيا ستانكو على فيسبوك "عار"، بينما قالت سونيا كوشكينا رئيسة تحرير "ال بي. أو آ" وهو موقع إخباري "حزن". وكتبت أن "ترامب يتصرف كما لو أن كل شيء مباح له والآخر ينصاع " بلا اعتراض"، مؤكدة أن هذا أمر "غير مقبول" لرئيس دولة. للمزيد على يورونيوز شاهد: الصين تفتتح أحد أكبر المطارات في العالم قبل أيام من الاحتفال بتأسيس النظام الشيوعي لمَ يتزايد عدد الولايات الأمريكية التي تحظر السجائر الإلكترونية؟ استئناف جلسات البرلمان البريطاني عقب إلغاء المحكمة العليا قرار تعليق أعماله ورأى يفغن ماغدا مدير معهد السياسة العالمية في كييف أن النص يدل على أن الرئيس زيلينيسكي "لا يملك أي فكرة حول فن التفاوض أو القانون الدولي". وكتب روستيسلاف بالفينكو النائب السابق في حزب بوروشنكو "إنها كارثة"، مشيراً إلى وعد زيلينسكي لترامب بتعيين نائب عام يمكنه أن يتحكم به "بنسبة مئة في المئة". لكن ماركيان لوبكيفسكي السفير السابق الذي أصبح مستشاراً لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو رأى العكس. وقال إن "الرئيس زيلينسكي تصرف بطريقة سليمة". من جهة أخرى، قالت النائبة السابقة الموالية للغرب فيكتوريا فويتسيتسكا "كيف يمكننا التباحث مع فرنسا وألمانيا بعد ذلك؟"، في إشارة إلى جزء من الحوار اتهم فيه ترامب الأوروبيين وخصوصاً فرنسا وألمانيا بعدم تقديم الكثير لأوكرانيا، ورد زيلينسكي "إنني متفق معك ألف بالمئة". وتابع زيلينسكي الحديث العهد في السياسة الذي انتخب في نيسان/أبريل على رأس بلد يعتمد إلى حد كبير على المساعدة الغربية "أنت محق تماماً". وأضاف "تحدثت إلى أنغيلا ميركل" وإلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "وقلت لهما إنهما لا يقومان بما عليهما فعله" خصوصاً بشأن العقوبات الغربية على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم ودعمها الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وكرر "إنهما لا يبذلان الجهد اللازم من أجل أوكرانيا". تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب
Euronews (Ar)
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شاهد: حريق هائل في مصنع مواد كيماوية بمدينة روان الفرنسية
تشهد مدينة روان بشمال غرب فرنسا صباح اليوم الخميس حريقا كبيرا في مصنع للمواد الكيماوية، وصف بالخطير بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي. وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران، أنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع مصنع لوبريزول الذي ينتج مواد تشحيم ويعتبر خطيرا، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات. وأضاف أن المدارس ستبقى مغلقة بينما تغطي "سحابة كبيرة من الدخان المنطقة" التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة. للمزيد على يورونيوز: شاهد: مقتل 2 وإصابة 20 في حريق بمنتجع كورشوفيل للتزلج بفرنسا حريق يدمر كاتدرائية "نوتردام" الشهيرة بالعاصمة الفرنسية مقتل ثلاثة أشخاص في حريق بباريس
Euronews (Ar)
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ترامب: إطلاق إجراءات عزلي نكتة .. ولا أريد سابقة بنشر تفاصيل مكالمات مع زعماء أجانب
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الأسباب التي دفعت الديموقراطيين إلى إطلاق إجراءات لعزله "بالنكتة"، بينما أصر خصومه على اتهامه بالتصرف مثل "زعيم مافيا" في اتصاله الهاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ونفى ترامب وجود أي مخالفة في الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع زيلينسكي بعد نشر نص المحادثة التي طلب فيها الرئيس الأميركي من نظيره الأوكراني فتح تحقيق يتعلق بخصمه الديموقراطي جو بايدن. قال ترامب إنه قرر نشر ملخص المكالمة الهاتفية مع نظيره الأوكراني لأن ”أشياء مروعة“ يجري تداولها بشأنها لكنه أوضح أنه لا يريد أن يحدث سابقة بنشر تفاصيل مثل هذه المكالمات. وقال ترامب ”لا أريد أن تكون سابقة...لا أحب أن تتعامل مع رؤساء دول وأنت تعتقد أن اتصالاتهم ستُنشر“. وفي محاولة للتقليل من أهمية هذه المحادثة التي اعتبرتها المعارضة "مروعة" وتجعل الرئيس الأميركي في وضع صعب، وصف ترامب السبب الذي استند إليه خصومه لإطلاق إجراءات لعزله ب"النكتة". في الوقت نفسه، يتوقع أن تشهد هذه القضية تطورات جديدة الخميس في جلسة الاستماع في الكونغرس لرئيس إدارة الأمن الوطني جوزف ماكغواير الذي كان امتنع أولا عن الإبلاغ بالفضيحة التي كشفها مبلّغ يعمل في الاستخبارات. وهذه الوثيقة الغامضة التي تنتظر كل واشنطن نشرها، اطلعت عليها مجموعة صغرة من البرلمانيين في جلسة مغلقة. وقال السناتور الجمهوري بن ساس بعد انتهاء الجلسة "بالتأكيد هناك الكثير من الأمور المقلقة فيها"، في موقف فريد في معسكره. أما الديومقراطيون فقد اعتبروا أن الوثيقة تشكل "مصدر قلق عميق". ودعا زعيم كتلتهم في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى "نشر الوثيقة فورا". ووعد بالتزام "الشفافية" بشأن المبلّغ الغامض الذي نقل إلى مسؤوليه قلقه من الاتصال بين الرئيسين الأميركي والأوكراني. وفي مؤتمر صحافي في أحد فنادق نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حاول ترامب الذي بدت عليه علائم التعب وحتى القلق، التقليل من أهمية الانتقادات، وقال "إنها نكتة!". وأضاف "عزلٌ من أجل هذا؟ عندما تعقد اجتماعا رائعا وتجري اتصالا هاتفيا رائعا"، متهما الديموقراطيين بأنهم "فعلوا كل ذلك خلال أسبوع (اجتماعات) الأمم المتحدة، هذا مخطط له بالتأكيد". للمزيد على يوروينوز: فيديو: أم روسية في رحلة بحث عن شفاء لمرض جلدي نادر أصاب رضيعتها إصابة 5 أشخاص في انفجار قنبلة استهدفت حافلة شرطة جنوب تركيا بعد سرقته في 2011 ... مصر تستعيد "التابوت الذهبي للكاهن" من الولايات المتحدة ووعد الرئيس الأميركي أيضا من جهة ثانية باعتماد "كامل الشفافية" بشأن عميل الاستخبارات. وقال "كنّا سنقوم بذلك على أيّ حال، لكنّني أبلغت جميع أعضاء مجلس النواب بأنّني أؤيّد تماما شفافية المعلومات المتعلّقة بما يسمّى المُخبر". أظهر مضمون المكالمة الهاتفية الذي نشره البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي طلب فعلاً من نظيره الأوكراني التحقيق بشأن نجل جو بايدن، الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020. ويحقّق الديموقراطيون، الذين أطلقوا الثلاثاء إجراءات رسمية لعزل الرئيس، في ما إذا كان ترامب قد مارس ضغطاً على حكومة أجنبية للتحقيق في شأن معارض سياسي له وما إذا كان قد استغلّ مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار لممارسة ذلك الضغط. وقال ترامب لزيلينسكي في المكالمة التي جرت في 25 تموز/يوليو "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن اوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون ان يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، لذلك فإن أي شيء ممكن أن تفعلوه مع النائب العام سيكون رائعاً". وعندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي باراك اوباما، مارس مع عدد من القادة الغربيين ضغطاً على كييف للتخلّص من النائب العام الأوكراني فيكتور شوكين باعتبار أنّه لم يكن شديداً بما يكفي ضدّ الفساد. ولا يطلق ترامب في الاتصال أي تهديد ولا يقترح أي مقابل لطلبه بشكل واضح. لكنه يدعو الرئيس الأوكراني إلى زيارة البيت الأبيض بعدما استمع إلى رده. وأكد ترامب الأربعاء أنه لم يمارس "أي ضغوط" على زيلينسكي في هذه المحادثة . من جهته، أكد زيلينسكي في أول لقاء له مع ترامب في نيويورك "كان اتصالا هاتفيا عاديا". وأضاف "لم يمارس أحد ضغوطا علي". وتم نشر مضمون المكالمة المؤلّف من خمس صفحات - وهو عبارة عن ملخص للمكالمة وليس نصّاً كلمة بكلمة - قبل اللقاء بين ترامب وزيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. على الرغم من هذا النفي، قال الديموقراطيون إن نص المحادثة يعكس "بلا لبس استغلالا فاضحا ومقلقا لمنصب الرئيس من أجل تحقيق مكسب سياسي شخصي". ورأى أحد قادتهم النائب آدم شيف "كما لو أن زعيم مافيا يتحدث". وأضاف "ماذا قدمتم لنا؟ قدمنا الكثير لكم لكننا لم نر في المقابل ما يكفي. أريد أن أطلب منك أن تسدي لي خدمة". وتابع "ماهي الخدمة؟ بالتأكيد الخدمة هي أن تجري تحقيقات بشأن خصمه السياسي، تحقيقات حول عائلة بايدن". تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.