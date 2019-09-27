عقوبات واشنطن ضد إيران تطال الجيش الروسي في سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty العقوبات جاءت لتزويد الشركة القوات الروسية في سوريا بالوقود.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن شركة "ماريتيم أسيستانس" التي فرضت عليها العقوبات حديثا، تعمل كواجهة لشركة "أو.جيه.إس.سيسوفراشت"، التي سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها فيما يتعلق بعمليات في أوكرانيا.

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واستهدفت الخزانة الأميركية كذلك ثلاثة أفراد قالت إنهم على صلة بشركة "أو.جيه.إس.سي سوفراشت"، وجمدت أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ومنعت الأميركيين من التعامل معهم، وفق ما ذكرت رويترز.