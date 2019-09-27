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عقوبات واشنطن ضد إيران تطال الجيش الروسي في سوريا

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty العقوبات جاءت لتزويد الشركة القوات الروسية في سوريا بالوقود. فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على شركة قالت إنها تشارك في خطة للتحايل على العقوبات الأميركية، لتزويد القوات الروسية في سوريا بوقود الطائرات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن شركة "ماريتيم أسيستانس" التي فرضت عليها العقوبات حديثا، تعمل كواجهة لشركة "أو.جيه.إس.سيسوفراشت"، التي سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها فيما يتعلق بعمليات في أوكرانيا.

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واستهدفت الخزانة الأميركية كذلك ثلاثة أفراد قالت إنهم على صلة بشركة "أو.جيه.إس.سي سوفراشت"، وجمدت أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ومنعت الأميركيين من التعامل معهم، وفق ما ذكرت رويترز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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