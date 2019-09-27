شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى يلتقى وزير الخارجية الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، على هامش الاجتماع الوزارى للمجموعة المصغرة حول ‫سوريا، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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