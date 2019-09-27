شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن خليفة: أحلامنا عانقت الفضاء ولا حدود لطموح أبناء زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار رئيس دولة الإمارات، أن انطلاق أول رائد فضاء إماراتى إلى المحطة الدولية فى الفضاء لحظة تاريخية يتحقق فيها حلم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في أن يصل أبناء الإمارات إلى الفضاء، ويحققون الريادة في هذا المجال، كما أكد أنه تجسيد لأحلام الإمارات في النهضة والتطور التي لا حدود لها.

وكما نشرت وكالة أنباء الإمارات، قال إن دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توفر البيئة الخصبة لتفوق وريادة دولة الإمارات في كل القطاعات.

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وأشاد بجهود أول رائد فضاء إماراتي وعربي هزاع المنصورى قائلا: " هزاع هو دليل على التفوق الإماراتى في جيل يحقق لنا الأحلام، ويثبت أنه لا حدود لسقف التميز والطموح، ويجسد انطلاق أول رائد فضاء إماراتى اليوم رسالة إلى المستقبل تعكس ريادة قطاع الفضاء الإماراتي على المستوى العالمي، وهو يحمل الكثير من الرسائل المهمة للعالم بأن الشاب الإماراتي لديه القدرة والإمكانات، ويمتلك كل المؤهلات للحضور بقوة في كل المحافل العالمية".

واعتبر أن لحظة وصول هزاع المنصورى إلى المحطة الفضائية الدولية هى لحظات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات، حيث ندخل معا عصر برامج الرحلات الفضائية المأهولة وتأتي إضافة جديدة لشبابنا في الجهود العالمية المبذولة من أجل رفاهية البشرية بشكل عام.

وأضاف: " من المؤكد أن هزاع قد أصبح قدوة للشباب الإماراتي وملهما لهم من أجل مستقبل أكثر بهاء وإشراقا في الدولة، فالطموح والإرادة تحقق دوما أى حلم، واليوم أحلامنا عانقت الفضاء وستتجاوزه بكل تأكيد للأفضل ما دامنا نمتلك قيادة توفر كل الدعم ولا تدخر أى جهد للاستثمار فى أبنائها".