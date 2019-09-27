شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسى بين البحرين وكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينى، مع مونيكا جوما، وزيرة خارجية جمهورية كينيا، وذلك بمقر الأمم المتحدة فى مدينة نيويورك.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، خلال الاجتماع، تم التوقيع على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين، في إطار جهودهما الرامية لتعزيز وتقوية مختلف مجالات التعاون المشترك، والدفع بأطر الحوار البنّاء في جميع جوانب العلاقات الثنائية وفي القضايا الإقليمية والدولية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسى بين وزارة خارجية مملكة البحرين ووزارة خارجية جمهورية كينيا، بهدف تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين، وتكثيف التشاور وتبادل الآراء حول كل القضايا التى تهم البلدين.

وقد عبر وزير الخارجية البحرينى،عن ارتياحه للتقدم الذى تشهده علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية كينيا والذى توج بالتوقيع على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين، وعلى مذكرة تفاهم للتشاور السياسى بين وزارتى خارجية البلدين، مما يعكس الحرص والعمل على فتح آفاق أرحب للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية كينيا وبما يعزز مصالحهما ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين .