إغلاق “حديقة الملك عبدالله” بمدينة #الرياض عقب وفاة طفل سعودي وعمّته صعقاً

أغلقت الجهات المعنية أمس (الخميس)، حديقة الملك عبدالله في حي الملز بوسط مدينة الرياض بعد أن تسبب صعق كهربائي في مصرع طفل وعمّته، فيما لم يصدر أى بيان رسمي حتى الآن عن تفاصيل الواقعـة وملابساتها.

من جانبه أكد نايف الغويري والد الطفل المتوفي وشقيق المواطنة “أحلام الغويري”، أن عدداً من منسوبي أمانة الرياض زاروه لتقديم واجب العزاء، وبينوا له أن الحديقة أُغلقت لوجود خلل في الصيانة، وعدم وجود خدمات إسعافية، وفقاً لـ”سبق”.

وكان الطفل محمد الغويري البالغ من العمر 10 سنوات، قد تعرض لصعق كهربائي أودى بحياته، أثناء محاولته اللحاق بالكرة، بعد أن تدحرجت إلى النافورة، وعمته لحقت به خلال محاولتها لإنقاذه.