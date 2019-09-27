صحيفة الخليج الالكترونية قال أحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن العباءة لن تكون إلزامية للسائحات القادمات إلى السعودية، لكنه شدد على أنه «سيكون عليهن الالتزام بالاحتشام في الزي، حتى على الشواطئ العامة». انشر الخبر :

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة السياحة يؤكد: السائحات الوافدات إلى السعودية غير ملزمات بالعباءة وإنما بـ«زي محتشم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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