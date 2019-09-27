تعرّض سيدة لعملية نصب واحتيال وسحب 43 ألف ريال من حسابها بـ #جازان

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرضت سيدة في محافظة صبيا بمنطقة جازان لعملية نصب واحتيال من اتصالات مجهولة وسحب مبلغ 43 ألف ريال من حسابها البنكي، فيما بدأت الجهات الأمنية بالتحقيق في الواقعـة.

وتفصيلاً تلقت السيدة اتصالاً من مجهولين ادعوا بأنهم مندوبون لإحدى الشركات الاستثمارية قبل أن يتمكنوا بالتحايل من الحصول على أرقامها البنكية السرية ومن ثم تحويل المبلغ من حسابها، فيما تقدم زوجها بشكوى إلى الجهات الأمنية، لافتاً إلى أن الأرقام المستخدمة في التواصل بعضها من خارج السعودية.

وكانت البنوك قد حذرت في وقت سابق عملاءها من مجهولين يدعون بأنهم موظفون بشركات استثمارية أو الفوز بجوائز أو كسب نقود من عمليات اسثمارية، ووجهت بعدم كشف الأرقام السرية لأى متصل حتى لا يتعرض الحساب البنكي لعملية اختراق.