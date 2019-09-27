"المجموعة المصغرة" حول سوريا تدعو الأمم المتحدة للتسريع بعملية إطلاق اللجنة الدستورية

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال الوزراء في بيان "نحث الأمم المتحدة على دعوة اللجنة الدستورية للانعقاد والبدء في مناقشة قضايا محددة ضمن صلاحيات اللجنة في أسرع وقت ممكن".

فضلا عن ذلك طالب أعضاء المجموعة بوقف فوري لإطلاق النار في إدلب.

وأشار البيان إلى إن استخدام أي أسلحة كيميائية في سوريا أمر غير مقبول، وشدد وزراء الخارجية على أن تكون جميع التدابير موجهة لمحاربة الإرهاب، بما في ذلك التدابير المتخذة في إدلب.

وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف واستانا (نور سلطان حاليا)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.