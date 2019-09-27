شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع الجزائرى يحذر من عرقلة الانتخابات الرئاسية القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الحزائرى، الفريق أحمد قايد صالح، من عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر ديسمبر القادم. وأكد قايد صالح فى كلمة له، أمس، أمام قيادات عسكرية بمحافظة بشارالجزائرية أن من يقف حاجزًا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي بأي شكل من الأشكال سيلقى جزاءه العادل والصارم، بل الرادع طبقًا للقانون، فلا تلاعب إطلاقًا مع المصلحة العليا للوطن. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جدد بالمناسبة تعهد الجيش أمام الشعب الجزائرى بتوفير جميع الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

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