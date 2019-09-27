"أنصار الله" تعلن قنص 13 عسكريا بعمليات شمال حجة

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عمليات قنص استهدفت الجيش في جبهتي حيران وحرض شمال غربي حجة.

وأضافت أن العمليات أسفرت عن قنص 13 عسكريا.

وكانت "أنصار الله" أعلنت مساء الخميس، مقتل جنود وإحراق مخزن أسلحة للجيش اليمني بقصف تجمعات ومواقع عسكرية في جبهة حيران بـ 4 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلومترات" وعدد من قذائف المدفعية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.