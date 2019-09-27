شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يجتمع مع نظيره الباكستانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى، مع شاه محمود قريشى، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى مدينة نيويورك.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين، خلال الاجتماع، أشاد وزير الخارجية بالمسار المتميز للعلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وما يتسم به من تقدم مستمر على المستويات كافة في ظل الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل المستمر على المضي بالعلاقات نحو آفاق أرحب من التعاون الثنائي بما يعزز التنمية والتقدم في البلدين ويدعم مصالحهما المشتركة.

من جانبه، أعرب شاه محمود قريشي عن اعتزاز جمهورية باكستان الإسلامية بالعلاقات الوثيقة التي تجمعها مع مملكة البحرين، مؤكدًا سعيها الدائم لاستثمار كافة الفرص لدفع هذه العلاقات على مختلف الأصعدة وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.