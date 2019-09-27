شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشارك فى الاجتماع رفيع المستوى بشأن التمويل من أجل التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى، في الاجتماع رفيع المستوى بشأن التمويل من أجل التنمية، والذى عقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك وبمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكما نشرت وكالة الأنباء البحرينية، يهدف الاجتماع إلى البحث فى أفضل السبل المساعدة في توفير الموارد وتعزيز الشراكات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال والعمل على دفعها ودعمها.

وقد أشاد وزير الخارجية بجهود الأمم المتحدة في دعم جهود تحقيق التنمية، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه مختلف دول العالم وتفرض ضرورة تكاتف كافة الجهود وتضافرها من أجل تجاوز تلك التحديات والوصول لمستقبل أفضل لجميع الدول ويلبي طموحات شعوبها في الرخاء والازدهار، مشددًا على التزام مملكة البحرين بنهجها الراسخ فى التعاون مع الأمم المتحدة للمضى بمسيرة التقدم فى جميع المجالات.