شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توقع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة مع جمهورية كيريباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت دولة الإمارات اليوم إتفاقية مع جمهورية كيريباتى، لإعفاء مواطنيهما من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة لأى من البلدين.

جرى التوقيع على الاتفاقية من قبل معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و فخامة تانيتي ماماو رئيس جمهورية كيريباتي وذلك على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 23 أكتوبر المقبل ومن المتوقع أن تسهل السفر بين البلدين وتشجع على زيادة التبادل الثنائي بينهما.